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﻿東瀛花美男強勢登場

2018-02-10 列印
  平昌冬季奧運會在昨晚正式開幕，同日率先完成花式溜冰團體賽首日比賽，日本新星宇野昌磨在男子單人短節目比賽表現突出位列首位，外界估計他將成為同國花式溜冰美男子羽生結弦衛冕該項單人賽金牌的最大敵手。

（無線財經‧資訊台今晚6:00直播冬奧）

　　冬奧運其中的焦點項目花式溜冰，先進行團體賽的男子單人短節目及雙人短節目比賽。而男單短節目比賽中，不少名將紛紛出現失誤，但日本選手宇野昌磨有出色表現，得一○三點二五分列第一，壓倒加拿大老將陳偉群和美國華裔選手陳巍，力證自己在個人賽是金牌挑戰者，對同胞羽生結弦構成威脅。

首征冬奧技壓老手

　　難得他說自己首度出戰奧運亦毫不緊張：「全日本錦標賽的時候緊張多了。」兩場比賽結束後，加拿大和美國分別暫列首兩位，而日本和俄羅斯奧運隊並列第三位。
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