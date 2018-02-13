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﻿15歲俄女花滑搶風頭

2018-02-13 列印
  周一平昌冬奧誕生花樣滑冰團體賽金牌。由男將陳偉群領軍的加拿大力壓俄羅斯奧運隊和美國勝出，但俄羅斯的十五歲天才美少女薩芝杜娃最後一日的自由滑表現出色，反成全日焦點。

（無線85台今晚6:00起直播）

　　出名俊男美女多的花樣滑冰，焦點加拿大的陳偉群在男子自由滑得179.75分，力壓俄羅斯名將高耶達奪首名。最終加拿大在男單自由滑、雙人自由滑和冰舞兩項中都得第一，雙人短節目得第二，總分比俄羅斯多七分的73分奪團體賽金牌。

　　不過，俄羅斯小將薩芝杜娃在女子自由滑有完美演出，奪158.08高分壓美國的長洲未來勝出，意外搶盡風頭。另外，香港滑雪女將吳一里出戰的高山滑雪大迴轉因大風關係，比賽延至本周四舉行。

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