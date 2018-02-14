﻿中國第一牌！ 劉佳宇單板滑雪摘銀

中國周二在平昌冬奧奪得本屆首面獎牌！劉佳宇在女子單板滑雪半管賽決賽，以89.75分贏得銀牌，同時為國家隊在雪上項目作出一大突破。



周二女子單板滑雪半管賽決賽，美國十七歲韓裔新星高兒在第三輪跳出98.25分最佳成績奪金，中國的劉佳宇則以第二跳的89.75分最佳成績奪銀，另一美國選手艾伊莉就以85.75分奪銅。



五次開刀 重生圓夢



廿六歲的劉佳宇過去兩屆冬奧都受到傷患困擾，期間曾動過五次手術，故她喜言︰「我雖然衝冠失敗，但都很開心了。」中國在此項目亦作出了獎牌零的突破，國家隊過去七屆冬奧的五十三面獎牌當中，只有八面來自雪上項目，全部更是靠自由式滑雪，故劉佳宇這面銀牌在公在私都意義非凡。



