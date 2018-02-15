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﻿半管賽滑雪奪第3金！ 桑韋德冬奧第一人

2018-02-15 列印
　　美國名將桑韋德周二於平昌冬奧半管賽奪金，成冬奧史上於滑雪項目三度奪金第一人，此外這亦是美國於冬奧歷來的第一百金，意義重大。

同為美國第一百金

　　現年三十一歲的桑韋德憑玩滑板起家，及後轉戰滑雪項目戰績彪炳，周二他以97.75分於半管賽取得其生涯於此項賽事第三金，榮膺冬奧史上首位三次奪冠的滑雪項目選手。同時，該金牌令美國在冬奧史上金牌總數達一百面，即引來其他美國運動名將如米高莊遜和菲比斯在社交平台祝賀他。此外，二○二○年東京奧運將加入滑板項目，他表示屆時將重回老本行，並劍指金牌。

　　而原定昨日亮相高山滑雪女子迴轉項目的港隊代表吳一里，則再次遇上組委會因天氣惡劣宣布賽事改期至明日舉行，今天吳一里將率先於女子大迴轉項目亮相。
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