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﻿傑志亞冠迎擊全北汽車

2018-02-20 列印
  傑志今晚八時大年初五賀歲檔期，在大球場出戰亞冠E組鬥韓職勁旅全北汽車。主隊雖在首輪作客天津權健攻不銳、守不穩致0:3敗走，但主帥朱志光和烏拉圭星將科蘭揚言已吸取教訓，矢志在狗年首仗落力搶分，為球迷在新春佳節送上精采戲碼。

(now633台今晚7:45直播)
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