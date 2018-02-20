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﻿俄冰壺銅牌得主疑用禁藥

2018-02-20 列印
  平昌冬季奧運會出現首宗俄羅斯運動員藥檢呈陽性反應事件，早前與妻子攜手奪得冰壺混雙銅牌的克魯謝爾尼斯基，其尿液樣本呈陽性，現等待其藥檢B樣本結果，再作正式公佈。

據報克魯謝爾尼斯基涉嫌服用缺血性心臟病藥，這種藥物可以增加血液流量以提高運動能力。俄羅斯女子冰壺教練比蘭洛夫澄清：「我不認為一名年輕選手會冒險服用一種禁藥長達兩年，而此藥對他的幫助亦不大。」俄羅斯方面堅持在B樣本檢查有結果才作回應，而B樣本檢查會在周一進行。

賈宗洋自滑技巧賽摘銀

  俄羅斯網壇美少女舒拉寶娃，之前亦因服用這種缺血性心臟病藥物而藥檢不合格，最終被罰停賽十五個月。此外，中國選手賈宗洋周日於自由式滑雪男子空中技巧決賽以128.05分奪銀牌。
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