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﻿加國冰舞皇朝復辟

2018-02-21 列印
　　昨日平昌冬季奧運會的焦點再落在溜冰場。加拿大傳奇組合摩亞/維杜妮憑著自由舞《紅磨坊》的完美演出，力壓強敵、來自法國的施薛朗/柏芭達姬絲組合，奪得本屆賽事第二面金牌。退休兩年後復出，這對組合用上合共兩金一銀的冬奧獎牌、三屆世錦賽冰舞金牌，奠定他們的冰舞皇朝。

　　在索契冬奧衛冕失敗僅獲銀牌後，摩亞/維杜妮賽後宣布退休，在休息兩年後，他們決定出戰平昌冬奧圓夢。結果在日前的短舞蹈中名列第一後，他們於自由舞比賽於電影《紅磨坊》主題曲伴奏下，演出了完美的托舉、同步旋轉和步法，贏得122.40分，從而以206.07分的總分擊敗較早出場的法國的施薛朗/柏芭達姬絲奪金。

　　三十歲的摩亞賽後激動說：「我們夢想成真了。現時只想享受這刻，以後再考慮其他事。」另外，中國的高亭宇在周一贏得男子500米速滑銅牌，奪中國男子速滑隊歷來首面奧運獎牌。

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