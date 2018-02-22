  • 2018年2月22日 星期四
  • 15º
  • 87%
熱門： 流感九巴吳國際仇志強廉潔指數

日報新聞 > 體育

﻿禾恩奪銅擬告別冬奧

2018-02-22 列印
  美國高山滑雪女王禾恩，昨日於平昌冬奧高山滑降項目取得銅牌，事隔八年再次踏上冬奧頒獎台。這名「老虎」活士前女友第四次出戰冬奧，但她透露今次極可能是最後一次，故此奪得任何顏色的獎牌都已經十分高興。

　　禾恩曾於一○年溫哥華冬奧奪得高山滑降金牌，成首位在該項目奪金的美國女子選手，可惜她在一四年索契冬奧因膝傷未能參賽。昨日時隔八年終再度參賽，以1分39秒69得銅牌，不敵首奪奧運金牌的意大利好手歌芝亞。這名三十三歲老將透露極大機會將不會參加下屆冬奧：「我的身體已經不能再維持多四年了。過去八年我都在對抗傷患，能再奪獎已是夢想成真。」

　　同日，俄羅斯十五歲新星薩芝杜娃在女子花樣滑冰短節目以82.92分刷新世界紀錄後排首位，明日出戰花滑第二項自由滑爭金。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd