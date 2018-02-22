﻿禾恩奪銅擬告別冬奧

禾恩曾於一○年溫哥華冬奧奪得高山滑降金牌，成首位在該項目奪金的美國女子選手，可惜她在一四年索契冬奧因膝傷未能參賽。昨日時隔八年終再度參賽，以1分39秒69得銅牌，不敵首奪奧運金牌的意大利好手歌芝亞。這名三十三歲老將透露極大機會將不會參加下屆冬奧：「我的身體已經不能再維持多四年了。過去八年我都在對抗傷患，能再奪獎已是夢想成真。」
同日，俄羅斯十五歲新星薩芝杜娃在女子花樣滑冰短節目以82.92分刷新世界紀錄後排首位，明日出戰花滑第二項自由滑爭金。
香港大學肝膽胰外科臨牀副教授吳國際去年以榮譽顧問醫生身份，在瑪麗醫院監督一次肝臟移植手術，期間突中途離去，轉赴私家醫院處理其他病人，導致病人被麻醉「開肚」後三小時才進行移植手術。醫院調查小組上月發表報...
2018-02-22
春節過後，全國鐵路及道路交通將再出現高流量。昨日是春節假日的最後一天，一些大城市的返程交通也將迎來擁堵高峰。交通運輸部路網中心用大數據排出未來車流最集中的十大線路。 當中，河北的廊坊至北京、保定至北京等十條返程線路最為擁堵。廣東方面，包括東莞至深圳、佛山至廣州以及惠州至深圳，將出現高客流量。江浙地區方面，蘇州至上海、無錫至蘇州都是十大高流量線路之一。公安部交管局預測，今年節後集中出行高峰將持續到二月二十四日左右。二月二十五日，也就是農曆大年初十前後，由於大中小學校即將開學，又將迎來學生集中返程高峰。 鐵路方面，據中國鐵路總公司消息，周二，鐵路春運迎來返程客流高峰，全國鐵路預...
2018-02-22
美國總統特朗普一名前女僱員，周二（二十日）接受報章專訪稱，十二年前曾被特朗普強吻。她與另外十多名聲稱曾被特朗普性騷擾的女性，正在拍攝一套短片講述事件。特朗普就推文否認事件。 現年三十五歲的克魯克斯（Rachel Crooks），周二（二十日）接受《華盛頓郵報》頭版專訪，指自己十二年前當特朗普旗下公司的僱員時，曾被特朗普強吻。她說，十二年前在特朗普大樓內一間地產公司當接待員，當時在一個電梯大堂，被特朗普一邊拉著手一邊強吻，前後兩分鐘。當時她二十二歲，克魯克斯在美國大選期間曾提及事件，還曾經要求特朗普公佈事發當天的安全監視錄像。 特朗普周二在Twitter回應有關指控，聲稱這件...
2018-02-22
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐區域經理張文鏗表示，大圍名城1期2座低層SA室，面積679方呎，3房連套房間隔，望園景，獲換樓客零議價以1030萬元承接，呎價15169元，屬市...
2018-02-22
港股於狗年第二個交易日，一洗前日頹風，市場憧憬A股今天復市北水南下，資金昨日偷步炒作中資金融股，內銀股幾乎全線向上，單計建行（939）已貢獻恒指79點，成為支撐大市動力，恒指更拾級而上，漲558點，收報31431點。 恒指未有受前晚美股跌勢影響，昨早高開176點，早段大致保持升勢；午後受中資金融股推動擴大升勢，臨近收市恒指再次衝高，收報31431點，升558點，惟成交額僅至967億元。 多隻藍籌股重拾升幅，前日報跌的滙控（005），昨日反彈0.8%，收報81.6元；友邦（1299）同樣造好，升1.7%，收報64.35元；騰訊（700）則漲2.7%，收報458元，3隻...
2018-02-22
多蒙特自從由史杜格接掌帥位後，成績大幅改善，最近四場不同賽事全勝，包括歐霸三十二強首回合主場3:2擊敗阿特蘭大。雖然蜜蜂軍團近年歐戰作客成績欠佳，但以球隊及麾下射手巴舒亞伊的勇態，今晚次回合作客可望再次擊敗近況平平的阿特蘭大晉級，直取客勝。 （now631台周五凌晨4:05直播） 史杜格自去年十二月接掌多蒙特後，至今領軍的十場所有正式賽事豪取六勝三和一負。況且，球隊最近更愈戰愈勇，連同首回合擊敗阿特蘭大，已經連續四場於不同賽事告捷，其中一月從車路士借入的射手巴舒亞伊功不可沒，各戰線上陣四次貢獻五入球、一助攻。史杜格期望這名廿四歲前鋒繼首回合梅開二度後，在今晚再大發神...
2018-02-22
英國Aston Martin近年憑着全新設計的DB11 V12全球熱賣，氣勢回勇。最近品牌除了推出新一代Vantage入門超跑，還替旗艦DB11追加V8新版本，引用平治AMG提供的V8雙Turbo引擎...
2018-02-22
生肖屬狗的宣萱，亦是圈中出名愛狗之人，可惜甫踏入狗年10歲愛犬Boom Boom離世，提醒她本命年犯太歲，事事要特別小心，所以她最希望新一年一家「狗女」都能身體健康。至於事業方面，剛簽了古天樂經理人公...
2018-02-22
香港地小人多，是無法改變的現實，但毗鄰內地，如何好好利用，對解決根本問題至關重要。民建聯幾位港區人大代表和全國政協委員就下月赴京參與兩會開記招，介紹他們將提出的三十一項提案，其中重提在廣東省設立「香港村」之議，公眾應多發表意見，尤其如何在內地加強給港人的醫療服務，對「香港村」概念是否可行，起決定性影響。 有關「香港村」提案，是參考澳門租借珠海橫琴模式，由鄰近香港的廣東省城市批出土地，興建「香港村」，供港人在內地居住和生活，以解決香港面臨的土地及房屋短缺問題。其實，不少港人因工作需要或退休生活，早已北上居住，但並未成大趨勢，在於兩大因素局限，一是於內地工作的便利程度，二是福利...
2018-02-22
剛過去的大年初三狗年賀歲賽，莫雷拉騎十駒竟然連一席位置也欠奉，無疑當中有些確是敗於實力，不過也有些是敗於意外或形勢使然。 像第五場四班千二米的初出馬「精算風暴」，由於賽前連番試閘均有悅目走勢，所以一早已備受注目，最後被捧成一點五倍的大熱門。可是開閘後馬兒躍出不快，其後還出現抗拒他駒的舉動，以致起步不久便居於尾列，加上前中段步速慢，其處境便更為不利了。進入直路後，「精算風暴」仍被困在馬林內，直到最後百多米處，莫雷拉冒着犯規的風險將座騎移出望空展開衝刺，不過此際其實已為時太晚，雖然衝線時牠有超越群駒之勢，但最終在電眼判決下只能屈居第四，一匹本來有足夠實力取勝的馬就此落敗。 ...
2018-02-22