﻿狼堡換帥「笠笠亂」 緬恩斯誓割「禾」

緬恩斯中場古艾臣踏入下半季，逐漸受到教練舒華斯重用，並在上輪德甲2:0勝哈化柏林時梅開二度，領軍收錄今季聯賽第一場作客勝仗。該隊於今晚德甲回歸主場，遇上剛換帥的禾夫斯堡，此子勢領軍再下一城。



（有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播）



上輪德甲緬恩斯作客2:0輕取哈化柏林，古艾臣包辦兩個入球，打破今季聯賽遠征未嘗勝果的厄運。這名可以兼任翼鋒的瑞典中場，上季中由意乙巴勒莫加盟後水土不服，今季則受傷患困擾，上陣機會寥寥可數，但近期全面康復後，即獲得主帥舒華斯重用，連續九場德甲均有披甲，此子矢言：「很感激教練對我的信任，我承諾用表現回報！」



雖然緬恩斯上仗以勝利終結各賽事對上四仗全敗走勢，但本輪聯賽展出前僅以六分領先第十七位的漢堡，舒華斯直言距離護級成功仍路途遙遠：「己隊目前的狀態很好，不過我已告誡眾將不要自滿，我們仍要為護級努力，所以今戰不容有失，禾夫斯堡就是我們護級的競爭對手。」



拉巴迪亞走馬上任



另一方面，緬恩斯過往於德甲主場鬥禾夫斯堡佔盡上風，近四次收錄兩勝兩和不敗，今仗又有中場謝列賀特文及門將艾達等復出候命，實力更為完備，今仗再於地頭出擊有力全取三分。



相反，禾夫斯堡近期表現差強人意，不同戰線近三場悉數落敗，期間更共失六球。球會終於在周一辭退主帥舒密特，由前漢堡教頭拉巴迪亞接任，奈何該隊正鬧兵荒，中場伊拿斯奧甘馬曹及巴拉斯塞高斯基等悉數因傷缺陣，今晚造訪緬恩斯恐怕凶多吉少。