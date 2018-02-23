﻿烈女「食腦」轉籍圓夢

奧運會是雲集各項目最頂尖運動員的舞台，但在本屆平昌冬季奧運會的自由式滑雪女子U形場地項目，便有匈牙利女子滑雪選手施雲妮，利用改國籍及勤於參賽取分而獲得奧運資格，算是食腦圓夢的最佳例子。不過，施雲妮的簡單動作比賽片段在網上瘋傳後，惹來了一眾網民炮轟其參賽資格。



施雲妮在自由式滑雪女子U形場地比賽只完成了兩次基本滑行，唯一嘗試的技巧動作是一個基本的一百八十度轉身，結果她落後晉級決賽的第十二名選手足四十分，而排在廿四名選手中末席。



報道指，這位三十三歲原來自美國、畢業於哈佛大學的女選手，從廿五歲才開始滑雪，之前她曾代表委內瑞拉出賽，後利用祖父母關係轉籍匈牙利。然後，她在網上籌款而不停到外地參賽累積分數，最終達標參加冬奧圓夢。對外界的批評，她回應：「我希望這能成為一個激勵他人的平台。」