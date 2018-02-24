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﻿古天奴爆「基」爭寵

2018-02-24 列印
　　巴塞隆拿鋒將奧士文尼迪比利及菲臘比古天奴近期諸事不順，兩人除未能站穩正選外，後者上周更被小偷入屋盜竊。幸好主帥華維迪透露今晚西甲加泰隆尼亞打吡主場鬥基羅納時，會讓他們大顯身手，兩人一於以不擅作客的基羅納做出氣袋，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。

（now632台周日凌晨3:45直播）

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