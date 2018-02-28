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﻿卡尼回勇行刺甲組仔

2018-02-28 列印
  熱刺前鋒哈利卡尼近期入球如拾草芥，不同賽事近五次披甲入五球，更是球隊在英格蘭足總盃的重要入球泉源。今晚足總盃第五圈重賽，此子勢在主場延續入球氣勢，領軍淘汰英甲包尾大幡羅奇代爾。

（ViuTV99、now630、635台周四凌晨3:45直播）

  哈利卡尼所有戰線近五次披甲入五球，今季為熱刺不同賽事已經累積三十五球，追平上季個人紀錄。這位廿四歲射手豪言︰「我自知狀態良好，所以每場賽事都充滿自信。我已達成季初定下的入球目標，現在希望不斷超越。」

  雖然熱刺另外兩名鋒將孫興民及洛蘭迪今季足總盃仍未開齋，但哈利卡尼在此賽事三戰入四球，今仗隨時再次挺身而出，率隊躋身八強。況且，羅奇代爾目前英甲包尾，連同上次主場2:2逼和熱刺，各戰線近四仗僅和負各二，作客更無爆冷本錢。
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