  • 2018年3月5日 星期一
  • 24º
  • 93%
熱門： 預算案文子星印傭出三糧DSE

日報新聞 > 體育

﻿鶴臣擺「水」馬陣死守 頂紅魔半場

2018-03-05 列印
        水晶宮正受鋒線傷兵問題困擾，迫使領隊鶴臣勢在今晚英超主場對曼聯大打守勢足球。紅魔近期表現慢熱，料今仗亦憑後勁取勝，半場敲「和」有著數，全場則敲客勝。（now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播）

        今仗水晶宮有英超入四球的前鋒韋費特沙夏、域咸、中場卡比耶、祖爾禾特和巴卡利沙高等攻擊球員因傷倦勤，唯一好消息是後衛馬田基利傷瘉復出，正好代替因借用條款不能倒戈的科素文沙。因此，鶴臣勢於後防泊大巴求一分。

　　近五次地頭對紅魔，水晶宮三次半場打和，曼聯各戰線近五仗又有四次半場未分勝負，故今晚在上半場打和亦不足為奇。不過，紅魔各賽事近五仗三勝一和一負狀態較佳，對賽又三連勝，故今仗可兼顧半場「和」、全場客勝。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd