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﻿反敗為勝

2018-03-07 列印
  周一英超獨腳戲，曼聯在落後兩球的劣勢下，憑中堅基斯史摩寧和中鋒盧卡古（右）各入一球，加上中場尼曼查馬迪補時階段射入世界波，作客3:2反勝水晶宮。今仗是紅魔領隊摩連奴首度於英超兩球落後下領軍反勝。
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