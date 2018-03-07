  • 2018年3月7日 星期三
  • 18º
  • 77%
熱門： 老虎預算案潮濕兩會黃花風鈴木

日報新聞 > 體育

﻿功虧一簣

2018-03-07 列印
　　傑志（粉紅衫）昨晚出戰亞冠分組賽E組第三輪，作客日本的柏雷素爾，主帥朱志光在傷兵潮下盡遣李毅凱和郭劍橋等替補上陣反踢出驚喜，守至下半場六十六分鐘才百密一疏，被主隊王牌伊東純也一箭定江山憾負0:1，三戰皆北仍未取得第一分。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd