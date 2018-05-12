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﻿「小強」都要死 漢堡入墳「慕」

2018-05-12 列印
　　漢堡主場對慕遜加柏的德甲煞科戰，前者要搶分護級，後者要爭歐霸席位。不過，客軍近況和對賽往績均勝一籌，教練軒瓊揚言為己、為前球會著想都要全取三分，今仗隨時見證主隊歷來首次降班，客勝去馬。（有線661、601台、Fox Sports Play App今晚9:30直播）

　　慕遜加柏賽前落後第六的RB萊比錫三分，為爭歐霸席位今仗不勝無歸。該隊近三輪德甲兩勝一和，教練軒瓊更下達必勝令：「我們要傾力爭取歐霸入場券！尾三禾夫斯堡的命運亦在我們手上，我不希望令舊東家失望。」

　　尾二漢堡今仗求勝之餘，還要寄望狼堡失分方可成功護級，惟近四輪勝負參半，近三次對戰又一勝二負。因此，「德甲小強」今晚亦難逃史上首次降班的厄運，捧客勝。
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