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﻿拜仁6連霸 悲喜煞科日

2018-05-14 列印
        德甲周六煞科，有人歡喜有人愁。拜仁慕尼黑主場意外1:4不敵史特加，但無損眾將慶祝六連冠；漢堡則地頭2:1勝慕遜加柏，仍難逃史上首次降班厄運，有激進球迷憤而縱火。

        早已鎖定德甲錦標的拜仁地頭不敵史特加，賽後隊長紐亞將冠軍碟交給湯馬士梅拿高舉，一班球員樂極忘形慶祝六連霸紀錄，互淋啤酒。季後再次退役的軒歷基斯沒有參與，笑言：「我已七十二歲，可不想玩到滿身啤酒。」

　　同日，禾夫斯堡主場4:1大勝科隆，令漢堡贏波降班。有漢堡球迷眼見愛隊德甲全勤的紀錄作古，把矛頭指向主席賀夫曼領導無方，更於比賽期間縱火洩憤。
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