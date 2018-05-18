﻿奧蘭多城上足彈 進擊多倫多

FC多倫多早前因為分心中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃，而在美職出閘脫腳，今晚聯賽主場鬥奧蘭多城，又有鋒線孖寶基奧雲高和艾迪杜里分別停賽及受傷缺陣，反底無望。再者奧蘭多城有英格蘭前鋒當姆戴亞腳風大順，今仗勢反客為主開客勝。



（無線myTV Super303周六早上8:00直播）



去季美職總冠軍FC多倫多，今屆重中冠盃而輕聯賽，開季九輪僅得兩勝一和六負。雖然他們已完成中冠盃戰線，去月尾決賽不敵墨西哥班霸瓜達拉哈拉，但美職成績仍未有起色，近兩仗全敗，今場又有射手基奧雲高停賽，另一攻擊核心艾迪杜里亦因接受腳掌手術而倦勤，鋒力銳減下沒有取勝本錢。



當姆戴亞搶分箭頭



相反奧蘭多城開季表現不俗，十輪聯賽錄六勝一和三負，英格蘭前鋒當姆戴亞又狀態大勇累積入六球，今仗可望再有進帳，客勝穩開。