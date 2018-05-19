  • 2018年5月19日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 體育

﻿拜仁搶盃讓得起

2018-05-19 列印
　　法蘭克福主帥尼高高華今晚德國盃決賽，將領軍硬撼下季東家拜仁慕尼黑。不過，拜仁眾將揚言不會因為他而留情面，加上陣中傷兵問題得到紓緩和洛賓續約沖喜，相信有力在柏林奧林匹克中立場擊敗近況和往績都處下風的對手，直取讓球主客和讓一球拜仁「主勝」。

（無線翡翠台、myTV SUPER94台周日凌晨2:00直播）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd