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﻿山度士首名不容失 掃「皇」行動

2018-05-24 列印
        山度士已篤定晉級南美自由盃十六強，但仍要與蒙特維多國民隊爭F組首名資格。周四最後一輪主場迎戰皇家加斯拿，該隊地頭出擊表現有保證，而且前鋒加比爾巴保沙腳風正順，有力大勝近況差勁的對手，讓球主客和讓兩球「主勝」無問題。（香港時間明早6:15開賽）

        位列F組第一的山度士領先第三的獨立隊四分，已鎖定十六強淘汰賽席位，但僅領先第二的蒙特維多國民隊一分，故今仗必須全取三分，才可拿下首名出線資格。幸而，該隊除了各賽事近三次作東全勝，首席射手加比爾巴保沙不同戰線對上四仗狂轟五球，今仗可望領軍大勝而回。

皇家加斯拿素近績差

　　榜尾的皇家加斯拿素要躋身十六強機會渺茫，除了要寄望同日出擊的蒙特維多國民隊敗陣，更要大勝山度士五球才可從後趕上。奈何這支秘魯超聯球隊近況差強人意，各賽事近五仗僅兩和三負，今場遠征巴西凶多吉少，寧捧「主勝」。
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