﻿頹「俄」送上門 奧地利開「大」餐

今屆世界盃主辦國俄羅斯今晚熱身賽將遠征奧地利，力圖提升狀態。不過該隊向來於友賽表現不濟，相反奧地利自去年十月起於各賽事保持全勝，配合今季演出穩定的射手阿拿奧杜域，有力輕鬆取勝延續勇態，一於直取主勝及補飛兩球半入球大。（香港時間周四凌晨2:45開賽）



俄羅斯為備戰下月開鑼的世盃決賽周，今晚將會與奧地利拍跳。



阿拿奧杜域腳風順



然而該隊近期的友賽成績慘不忍睹，過去六仗僅得一勝兩和三負，加上射手迪斯尤巴自一七年起未嚐替俄羅斯士哥，今仗難有勝望。



雖然奧地利無緣今屆世盃，不過他們於友賽仍會全力以赴，近三場悉數奏捷。況且，陣中鋒將阿拿奧杜域今季在英超為韋斯咸入十一球，近兩場友賽為國上陣又收錄三球，今晚勢再領軍取勝。此外，該隊近三場友賽入九球，兩球半計全部開入球大，今仗隨時又再上演入球騷，敲主勝之餘可再補「大」。