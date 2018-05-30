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﻿勇士搶七 四度決戰騎士

2018-05-30 列印
  周一季後賽西岸決賽搶七戰，衛冕總冠軍勇士作客101:92擊敗火箭晉身總決賽，成為自八二至八五年的湖人後，首支連續四次奪得西岸冠軍的球隊，並歷史性連續四年與騎士爭標。雖然他們於西岸四連霸，不過今年的奪冠過程是四年中最艱辛，不但與火箭激戰七場，近兩場更要克服上半場落後雙位數的劣勢，驚險反勝。

　　今仗火箭續缺主將基斯保羅，但他們於上半場仍領先十一分。然而，勇士於第三節在史堤芬居利攻入十四分下打出一段33:15的攻勢，最終造就勇士連續四年問鼎西岸冠軍。勇士教練居爾坦言：「連續四年打入決賽並不簡單，特別當我們已曾經登過巔峰後，我需要每天都推動並督促球員。」

　　勇士躋身決賽後將與騎士爭冠，歷史上首次連續四年上演相同戲碼，首回合將於香港時間周五舉行。
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