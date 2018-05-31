  • 2018年5月31日 星期四
  • 29º
  • 84%
熱門： 庭內拍照海港城劫案酷熱天氣游泳城市白韻琴

日報新聞 > 體育

﻿最懸殊決賽一觸即發

2018-05-31 列印
  勇士和騎士這對新一代宿敵，明早將歷史性地連續四次於總決賽碰面。回顧過去三年雙方各有勝負，勇士贏出兩次稍佔上風，不過今年外界一致認為這是近年總決賽中最強弱懸殊之戰，如《ESPN》的專家團隊中，廿四名球評家便全部預測勇士奪冠；外國博彩公司亦全面看好勇士，後者的奪冠賠率只得一點零八倍。皆因騎士僅靠勒邦占士獨撐，而擁四巨頭的衛冕冠軍勇士則處處開花，明早首戰更坐擁地利，理所當然成為頂頭大熱。

（香港時間周五早上9:00開賽）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd