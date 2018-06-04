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﻿文仙尼以隊長為餌 巴神必滅荷

2018-06-04 列印
        巴洛迪利事隔四年重返意大利國家隊，近兩場友賽即收錄入球和助攻各一，教練文仙尼透露或將隊長臂章交予此子。廿七歲的「巴神」今晚友賽勢以表現證明自己修心養性勝任隊長一職，領軍主場擊敗往績稍遜的荷蘭，主勝去馬！（香港時間周二凌晨2:45開賽）

        剛結束一季，巴洛迪利於尼斯表現出色，法甲上陣廿八場取得十八球，適逢恩師文仙尼接掌意大利帥印，造就今次事隔四年的重召。他亦生性於近兩場友賽鬥沙特阿拉伯和法國分別取得一球一助攻。文仙尼更透露，有機會向「巴神」委以隊長重任：「只要他於國家隊表現穩定，或會成為隊長。」

橙軍往績輸蝕

　　意大利和荷蘭皆意外無緣世界盃決賽周，近況亦相若於近三場友賽均勝和負各一。不過，橙軍近四次友戰意軍只得兩和兩負未嘗一勝，故今晚撐「巴神」率領意大利延續對賽往績優勢，主勝可取。
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