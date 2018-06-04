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﻿塞爾維亞「智」取主勝

2018-06-04 列印
  塞爾維亞前鋒阿歷山大米祖域今年初外借至富咸，效力半季即助球隊升上英超。此子揚言會不斷爭取入球，以延續火熱狀態至世界盃，相信今晚在奧地利中立場進行的友賽亦不會鬆懈，領軍擊潰缺少多名星將的智利，主勝穩開！

（香港時間周二凌晨2:00開賽）
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