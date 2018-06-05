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﻿高路雲考牌戰 俄軍破「土」脫困

2018-06-05 列印
        莫斯科中央陸軍中場高路雲今季表現出色，獲多家英超球會青睞，曼聯領隊摩連奴早前更到場觀看俄羅斯造訪奧地利的友賽，藉以考察此子。今晚世界盃熱身賽俄軍續有此子壓陣，主場勢取有射手辛克杜辛停賽的土耳其，敲主勝。（香港時間周三凌晨0:00開賽）

        高路雲今季於俄超上陣廿七場，共取得五球和四助攻，乃莫斯科中央陸軍中場發電機，多家英超球會均有意羅致他，消息指紅魔領隊摩連奴在上仗俄羅斯作客0:1負奧地利的友賽，更親身到場考察該名中場。此子為公為私，今仗定當全力以赴，帶領這支世盃東道主擺脫近六場友賽不勝的困境。

客軍土耳其射手辛克杜辛近兩場友賽共入三球，但此子今仗需要停賽，勢嚴重影響球隊攻擊力，再者他們不擅客戰，近五場友賽作客只得三和兩負，今仗造訪俄羅斯相信凶多吉少，撐主勝。
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