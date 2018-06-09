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﻿歷高山低谷 法網后座戰

2018-06-09 列印
　　高山低谷是運動員必經階段，史堤芬絲去年美國網球公開賽奪標後一度迷失，幸在本屆法國公開賽及時回勇；夏妮普貴為世界一姐，卻活於大滿貫冠軍荒陰霾。她倆周四法網女單四強分別擊敗基絲和梅古露莎，今晚決賽矢志向高山進發。

（now 670台今晚9:00直播）

　　去年九月史堤芬絲以世界排名八十三身分爆冷稱霸美網，隨即卻墮入低潮於不同賽事八連敗，包括本年初澳洲公開賽首圈出局，直至二月底方重返勝軌，並於三月的邁阿密網賽奪冠。她乘勇在今屆法網高歌猛進，周四直落兩盤淘汰基絲躋身決賽。

　　反觀夏妮普仍在尋找突破大滿貫錦標荒的心理障礙。這名世界一姐職業生涯共奪十六個冠軍，惟獨過去三次打入大滿貫決賽皆飲恨而回，包括去年法網領先一盤被奧絲達賓高反勝。
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