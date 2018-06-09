﻿歷高山低谷 法網后座戰

美國總統特朗普最近因為向西方盟友徵收鋼鋁關稅問題，已先後與法國總統馬克龍和加拿大總理杜魯多在電話上嗌交。 在美國向歐盟徵收關稅前夕，法國小鮮肉總統馬克龍打電話給特朗普。事後相信是法方消息人士放料，形容那次通話：「很差，很可怕！」 除了馬克龍之外，另一位小鮮肉領袖、加拿大總理杜魯多也有差不多的遭遇，他也是在美國向加拿大徵收鋼鋁關稅之前與特朗普通電話。杜魯多同樣以為與特朗普關係很密切，迫問特朗普如何證明關稅是一個國家安全問題，因為美國以國家安全為由向加拿大加徵鋼鋁關稅。怎料特朗普回答：「白宮不是你們燒的嗎？」 相信特朗普所指的應該是一八一二年至一八一五年的「英美戰爭」，指加拿大...

2018-06-09