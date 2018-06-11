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﻿紅魔奏凱「哥」

2018-06-11 列印
        比利時上場友賽主場3:0大炒埃及，中場奇雲迪布尼揚言要把勇態延續至世界盃，勢好好把握最後一場熱身賽的練兵機會，今晚主場擊退近況欠佳的哥斯達黎加，為出征俄羅斯壯行色，捧主勝。（now618、633台周二凌晨2:45直播）

        首場世盃熱身賽僅0:0悶和葡萄牙後，比利時上仗重拾勁旅本色，慨贈埃及三蛋，中場主力奇雲迪布尼喜見盧卡古、夏薩特等隊友及時復甦︰「我軍已經準備就緒，各人的狀態和士氣都無懈可擊。」連同上場勝仗，「歐洲紅魔」近四場友賽三勝一和，相信亦不會白白浪費今晚最後一次練兵機會，有望延續強勢。

迪布尼：己隊士氣如虹

　　世界排名廿三的哥斯達黎加，實力跟排名第三的比利時無疑有一定差距，而且近期友賽表現一般，過去六仗僅兩勝四負。加上作客，該隊要以勝仗迎接決賽周恐有心無力，主勝穩開。
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