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﻿俄國金童初試啼聲

2018-06-14 列印
　　本報今日起全程直擊這項四年一度盛事，揭幕戰開賽前獨家專訪曾率俄羅斯勇闖○八歐洲國家盃四強的名宿沙里恩洛夫，後者強調被外界看淡的東道主勢知恥近乎勇，更呼籲球迷留意陣中超新星高路雲，盼後輩藉世盃上位。

　　世盃揭幕戰戲碼較弱，但沙里恩洛夫為大家送上觀戰錦囊，點名要留意現效力莫斯科中央陸軍的廿二歲小將高路雲。他讚不絕口道：「此子獲球評家譽為歐洲六大金童之一，甚具潛質，今屆世盃是他首嘗大賽滋味，盼能好好發揮！」

本報記者莫斯科直擊

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