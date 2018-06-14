上周本欄還在預測，即使莫雷拉今季最後未能成功衞冕冠軍寶座，但由於形象親民，總會贏到「最受歡騎師」的榮耀。沒料到就在見報當日，就傳出莫雷拉下季不再在港策騎，已準備轉往日本發展。 消息一出，頓時震撼整個馬圈。而馬會牌照委員會其後公布新季騎練名單，果然見不到莫雷拉的名字。與此同時，連在港從騎多年的柏寶及杜利萊也榜上無名，情況令人有點意外。 無可否認，莫雷拉當年來港即對馬圈帶來莫大衝擊，由韋達雄霸的十三載王朝也間接被他瓦解，造就了潘頓首度登上冠軍寶座，而是莫雷拉更迅即贏得「雷神」及「馬場警察」的美譽，其後由一四至一五年度馬季至上馬季，莫雷拉更以狂風掃落葉的姿態，連奪三屆冠軍。雖然潘...

2018-06-14