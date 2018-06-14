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﻿狂牛陣前易帥 希亞路接掌

2018-06-14 列印
　　世界盃揭幕前一天，西班牙周三突然公佈辭退教練路柏泰基，有傳事件已引發球隊內訌。名宿希亞路同日接掌帥印，但狂牛周五便要在B組首輪硬撼葡萄牙，賽果關乎首名出線席位，目前備戰狀況極為不妙。

　　據西班牙《馬卡報》報道，該國足總同意讓皇家馬德里斟介路柏泰基，但不能夠影響國家隊備戰世盃。沙治奧拉莫斯等國腳已知路柏泰基決賽周後接掌「銀河艦隊」一事，但此事被一名非皇馬球員知道，球會為免消息愈傳愈亂，周二公布和路柏泰基達成協議，雙方將簽署三年合約。

　　然而，消息公布即影響西班牙軍心，該國足總周三緊急決定和宣布辭退路柏泰基，同日稍後時間，國家隊體育總監希亞路證實接掌帥印，領軍備戰葡萄牙。

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