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﻿阿蘇為老友打「埃」兵

2018-06-15 列印
  士為知己者死，蘇亞雷斯矢言要為兩名落選好友在今屆世界盃爭取佳績。這名烏拉圭射手去屆世盃戰友─—中場盧迪路及加斯頓拉美利斯今屆落選，「哨牙蘇」痛心不已，但同時背負了二人捧盃的寄望，勢於今晚A組中立場領軍打敗穆罕默德沙拿或缺陣的埃及取得開門紅。

（ViuTV99、now616、618台今晚8:00直播）

　　同日B組賽事，摩洛哥最近熱身賽愈戰愈勇，教練雷納揚言在世界盃決賽周B組變身奇兵突圍而出。今晚首輪分組賽在聖彼得堡，該隊勢挫缺乏熱身機會的伊朗施下馬威，主勝可捧。（now616、618台今晚11:00直播）
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