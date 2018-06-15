  • 2018年6月15日 星期五
  • 28º
  • 72%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 體育

﻿德操練玩神秘

2018-06-15 列印
  德國在俄羅斯世界盃展開衞冕之旅前，周三舉行公開操練親近球迷，然而練習選址在距離莫斯科市中心逾八十公里的莫斯科中央陸軍訓練基地，而且官方指定球迷團才有入場券，剩餘門券在基地大門派發，令不少粉絲和傳媒摸門釘，包括來自同組首仗對手墨西哥的著名美女體育主持Vanessa Huppenkothen（圖）。日耳曼軍團此舉不禁令人懷疑防止軍情外泄，Vanessa也笑言：「德國好難捉摸！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd