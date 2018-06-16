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﻿新領袖滅袋鼠

2018-06-16 列印
  為專心爭奪世界盃，法國鋒將基沙文周四履行承諾宣佈去向，決定留在馬德里體育會，拒絕加盟盛傳的巴塞隆拿。他更矢言由今晚C組中立場鬥澳洲開始，複製教練迪甘斯以球員身份率高盧雄雞奪九八世盃的美夢，勢響頭炮開主勝。
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