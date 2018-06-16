第四場四班一四○○米。此場有一特點，就是前領型馬極多且不少是前速銳利，可是全組有千六米氣量證明的馬卻不多，若只是恰好能應付千四米的話，一旦開出快步速，隨時會因長力不足而力弱。因此，長力或會成為今場勝負關鍵。 「繽紛駿驥」今季三戰得兩殿，成績不算很突出，不過PPG插班首仗即跑千四米，一般來說難度極高，而此駒當日在直路曾受困之下，只負接戰再跑同程上名的「魅力之寶」不足一身位，演出及格有餘。其後此駒因腳傷而久休，復出在590場次跑此程，沿途被頂在不利的三疊，以及在直路初取位時曾被阻的情況下，末段能回氣再上，將落敗距離收窄至四馬位，與走同樣跑線的「韻妙星」只相差兩馬位，以久休復出計...

2018-06-16