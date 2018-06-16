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﻿丹麥神核開動

2018-06-16 列印
  去季熱刺助攻王基斯甸艾歷臣回到丹麥充當領軍人物，揚言已經準備啟動入球模式，變成能傳擅射的全能中場。他更誓言領軍今晚在世界盃C組首輪於薩蘭斯克擊敗秘魯，向著出線的目標踏出第一步，客勝必捧。
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