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﻿格仔軍剿殘鷹

2018-06-16 列印
  克羅地亞在世界盃決賽周開鑼前最後一場熱身賽及時打開勝利之門，眾將信心大增，前鋒卡連歷矢言今晚D組首輪勢挫尼日利亞延續勝軌。加上超霸鷹近況奇差，相信格仔軍團可在加里寧格勒旗開得勝，直取克羅地亞主勝。
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