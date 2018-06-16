  • 2018年6月16日 星期六
  • 27º
  • 74%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 體育

﻿墨迷玩串世盃Party

2018-06-16 列印
　　周四世界盃揭幕戰，在莫斯科的戶外睇波派對Fan Fest，竟被墨西哥球迷反客為主？原來，他們知悉祖國跟美國和加拿大聯手成功取得二六世盃決賽周主辦權，便將觀戰嘉年華變成祝捷會。墨迷Chilo滿意道：「為了足球，墨西哥人會不惜一切，希望這份熱血能深入俄羅斯民心，一起玩到盡！擁抱世盃！」本報記者　莫斯科直擊

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd