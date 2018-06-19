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﻿「紅魔」劏魚腩　新魔獸起孖

2018-06-19 列印
　　遭遇令人失望的上半場，比利時昨世界盃G組首戰憑右翼梅頓斯開紀錄和盧卡古梅開二度，在中立場3:0大勝魚腩巴拿馬。「新魔獸」更在射手榜只落後葡萄牙隊長C朗拿度一球，繼續挑戰金靴獎。

　　比利時甫開賽即搶攻，但攻勢隔靴搔癢。易邊後四十一秒，梅頓斯趁敵衞解圍不遠，禁區右邊窩利笠入遠柱網仔，助比利時打開僵局。

　　「歐洲紅魔」中場奇雲迪布尼六十九分鐘禁區左路腳面傳中予遠柱的盧卡古頂成2:0擴大比數，後者七十五分鐘再單刀射成3:0至完場，在射手榜力追三球的C朗。

　　昨晚早場的世盃F組，瑞典隊長格蘭基斯十二碼操刀中鵠，領軍中立場1:0險勝南韓。
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