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﻿墨粉神器一鳴驚人

2018-06-19 列印
　　墨西哥周日世界盃F組首仗在莫斯科爆冷1:0挫衞冕的德國，擁躉充當第十二人由場內到場外的瘋狂打氣應記一功。他們更向本報透露該國傳統樂器Matraca，轉動它時聲音便會一轉傳千里，聲勢徹底壓倒德國球迷。球迷費蘭度稱：「這樂器只須用數片木片便能自行組裝而成，是墨西哥足球迷的必備『武器』。」

本報記者 莫斯科直擊

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