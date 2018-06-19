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﻿受惠VAR 瑞典響頭炮

2018-06-19 列印
　　  昨世界盃F組瑞典對南韓之戰，錄像重播系統（VAR）再次成為勝負關鍵。瑞典翼鋒域陀卡里臣六十四分鐘禁區內被敵衛金民友剷跌，球證阿古拿透過VAR判罰十二碼，隊長格蘭基斯操刀中鵠領軍中立場勝1:0，與日前爆冷1:0擊敗德國的墨西哥暫並列榜首，形勢對衞冕的德國最不利。

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