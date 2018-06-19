﻿受惠VAR 瑞典響頭炮

本周馬會破天荒地安排了四日越洋直播，讓大家即使未看到皇家雅士谷賽期的十足的，也看到八成，對馬迷來說是福氣。皇家雅士谷和世界其他大賽期有點不同，今晚揭幕戰反而編排最多一級賽，包括女皇安妮錦標、皇席錦標跟聖詹姆士皇宮錦標，分別是短途、一哩及三歲一哩大賽，各適其適。 周三、周四則各有一場一級賽，前者是由最頂尖賽駒擔綱的威爾斯親王錦標，屬全球注視的重頭戲；後者則有大長途賽雅士谷金盃。如單從戲碼來說，以往的周五都較弱，不過近年多了一場三歲短途精英角逐的英聯邦盃，這天屬女士日的戲肉，就再不止於加冕錦標。 英聯邦盃更是日後歐洲短途馬壇後起之秀的檢閱場合，可惜今年馬會偏偏漏空了這天不播。周...

2018-06-19