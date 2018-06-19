受惠VAR 瑞典響頭炮
行兇後氦氣袋笠頭自殺亡 父親節三屍案 濕疹女刀殺父母
父親節是家人共敍天倫的日子，豈料屯門一個家庭卻發生倫常命案！夫妻和幼女原本相約親友父親節當天飯敍，前一天突然爽約，親友其後無法聯絡，昨午上門拍門無回應，報警求助。警方到場消防破門入屋，發現三人伏屍單位...
2018-06-19
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認棄屍陽明山 台漢性侵不遂肢解女子
台灣一名三十七歲陳姓男子疑因向一名三十歲高姓女子性侵不遂，將其勒斃並分屍七袋棄於陽明山區。消息指，警方已尋頭部、身軀、手掌共六袋屍塊，只剩大腿部份尚未尋獲。 高女家人曾於本月一日向新北市警方報告高女失蹤，本月三日報案，警方偵查發現陳男嫌疑大。警方前日兩度往陳男家調查，詢問過程發現陳男突然冒冷汗，甚至情緒激動突然咬警員。警方深信陳男有極大嫌疑帶署扣查，陳男最終承認殺人分屍。 據悉，高女與陳男因參與活動結識，男方為射箭教練。兩人於五月三十一日郊遊，並在華山草原聊天。高女睡着，陳男疑色心起企圖性侵，但高女奮力抵抗，陳男涉掐死高女，後將碎屍六袋棄於陽明山上。 死者妹妹指姊姊曾向家人...
2018-06-19
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球場上空出現「UFO」 「外星人」觀賞世界盃
今屆世界盃正在俄羅斯舉行，當地下午諾夫哥羅德世界盃球場上空，周日凌晨出現神秘飛行物體，並產生一條魔鬼魚形狀雲，引起當地居民熱議，猜測有外星人到來觀看世界盃。該球場本月二十四日會舉行英格蘭代表隊對巴拿馬的分組賽。 西部基洛夫一名女子拍到該個不明飛行物體以及「魔鬼魚」形狀雲。上載影片的女子表示從未見過類似景象，有網民甚至認為是外星人降臨基洛夫睇世界盃。 俄羅斯太空事務官員則表示，當晚「聯合2.1B」火箭在普列謝茨克發射場運載一枚俄羅斯導航衛星升空，市民見到的UFO，可能就是那枚火箭。
2018-06-19
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又一村花園寬敞廳堂舒適怡人 落地玻璃賞景
又一村花園為區內老牌屋苑之一，提供分層戶及洋房，部份單位位處內街地段，環境寧靜。今次為大家推介屋苑的少有放盤，實用面積近1500方呎，坐向東南，偌大廳堂裝潢簡約，空氣對流效果不俗，現連車位放售。 ...
2018-06-19
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再度失守兩萬五關 中美貿戰升級 杜指跌103點
美股周一早段顯著走低，杜指初段曾跌262點，再度失守25000點關，有五連跌之勢；標指和納指雙雙跌0.7%。中美貿易緊張關係不斷升級，拖累全球股市偏軟，杜指藍籌股如波音和重型推土機製造商Caterpi...
2018-06-19
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霉星翻身戰
哥倫比亞球星占士洛迪古斯上屆世界盃H組一戰揚名，接著幾年卻毫無突破；日本主力本田圭佑由上屆國家隊進攻王牌，淪為要遠赴墨西哥爭取上陣機會。今晚世盃H組兩軍於莫爾多維亞球場相遇，二人經歷跌宕起伏的四年後，誓要重現光芒。（ViuTV99、now616、618台今晚8:00直播） 一四世盃，當時只得二十二歲的占士洛迪古斯因射手法卡奧受傷倦勤而成為哥倫比亞進攻核心，個人獨取六球奪金靴獎，更領軍歷史性殺入八強。他隨即轉投皇家馬德里卻苦無上陣機會，去季外借到拜仁慕尼黑情況才稍有改善。對於今屆世盃，此子矢言要領軍突破去屆成績：「我希望今屆可以助國家隊至少打入四強，甚至殺進決賽！」 ...
2018-06-19
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馬爾代夫 寫意水中屋
馬爾代夫（Maldives）每年吸引數以萬計的旅客來度假，在出發前挑選合適的住宿尤其重要，提供全包宴住宿套票的度假酒店Robinson Club Noonu是個不錯的選擇，其環島珊瑚礁保持完好，入住水...
2018-06-19
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關智斌撐「密友」開騷 軒仔趁機解決私人恩怨
張敬軒前晚繼續在紅館舉行第四場《HINSIDEOUT演唱會》，邀來多年好友Boy'z成員關智斌（Kenny）和張致恆（Steven）擔任表演嘉賓，軒仔和Kenny的「密友」傳聞成Steven...
2018-06-19
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社論——「限期景點」新鮮可取
有港商昨天跟荷蘭花藝專家簽署合作協議，擬為香港引入首個歐洲風格的鮮花主題公園，並計劃落戶在迪士尼公園預留作第二期擴建的土地上，成為香港的「限期景點」（Pop up attraction），可以為旅遊業增添生氣。 根據港商與荷蘭合作夥伴的計劃，這個歐洲鮮花主題公園，面積約數公頃，除了供遊人欣賞花卉，還會舉辦多元化的花卉、園藝活動，推動賞花文化，形容為嶄新的「花園旅遊」概念。 由於這個主題公園設定為「限期」設施，只會開辦一段年期，一旦獲政府批准，投資者表明會盡快建設，爭取一兩年內開幕，不似大型的旅遊基建，須長時間融資、設計和建造，等待多年後才落成。 若這個鮮花主題公園辦得成，將...
2018-06-19
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輝灑自如——皇家雅士谷 好戲日日有
本周馬會破天荒地安排了四日越洋直播，讓大家即使未看到皇家雅士谷賽期的十足的，也看到八成，對馬迷來說是福氣。皇家雅士谷和世界其他大賽期有點不同，今晚揭幕戰反而編排最多一級賽，包括女皇安妮錦標、皇席錦標跟聖詹姆士皇宮錦標，分別是短途、一哩及三歲一哩大賽，各適其適。 周三、周四則各有一場一級賽，前者是由最頂尖賽駒擔綱的威爾斯親王錦標，屬全球注視的重頭戲；後者則有大長途賽雅士谷金盃。如單從戲碼來說，以往的周五都較弱，不過近年多了一場三歲短途精英角逐的英聯邦盃，這天屬女士日的戲肉，就再不止於加冕錦標。 英聯邦盃更是日後歐洲短途馬壇後起之秀的檢閱場合，可惜今年馬會偏偏漏空了這天不播。周...
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