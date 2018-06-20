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﻿俄導遊見識「紅色力量」

2018-06-20 列印
　　儘管俄羅斯世界盃三十二路大軍中未有中國身影，但內地球迷在今屆決賽周仍是扮演重要角色。操一口流利普通話的俄國籍導遊馬克透露，中國粉絲消費力驚人，令莫斯科的單日導遊收費倍增，這股紅色力量成功帶挈當地旅遊業。

　　馬克指出，內地球迷可謂俄國旅遊經濟命脈的指標：「莫斯科的持牌華語導遊，近年因應需求，由當初僅得十位急增至三百位。不過，因內地遊客在世盃期間有增無減，他們又不介意支付較平日高昂的旅行費用，導致莫斯科的導遊需求急升，單日收費更由一百五十美元增至三百美元（約二千四百港元），非常瘋狂！」

本報記者 莫斯科直擊



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