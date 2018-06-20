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﻿塞內加爾2:1挫波蘭

2018-06-20 列印
        世界盃首輪最後一場分組賽，塞內加爾藉波蘭守將施安尼克擺烏龍，三十七分鐘先開紀錄，前鋒麥巴耶尼安拉（見圖）六十分鐘再為塞內加爾添比數。波蘭僅由中場基祖華克破蛋，H組中立場以1:2見負。全取三分後，塞內加爾和同日奏捷的日本並列榜首。
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