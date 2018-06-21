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﻿全能C朗頭槌降「摩」

2018-06-21 列印
  C朗拿度昨世界盃B組次輪再一次打救葡萄牙，甫開賽四分鐘閃電頭槌建功，領軍大部份時間處下風仍能1:0險勝摩洛哥，兩戰得四分出線樂觀。此子兩戰入四球劍指金靴獎，由左、右腳和頭槌建功更顯其全方位數胡能力，八十五球超越匈牙利名宿普斯卡斯，成歐洲國腳史上神射手當之無愧。

榮升歐洲史上神射手

  C朗開賽四分鐘接應摩天奴右路底線傳中，門前頭槌破網取得今屆第四球，連續兩仗助葡軍閃電開紀錄。同時，C朗國際賽累積八十五球，超越普斯卡斯成為歐洲歷代國腳神射手，兩戰用盡左、右腳和頭槌士哥，盡顯全能射手風範。相反，摩洛哥兩戰全敗，成第一支出局隊伍。
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