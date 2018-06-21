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﻿父權社會出英雌

2018-06-21 列印
  世界盃打得如火如荼之際，當地也有一群女子球員正努力奮鬥！業餘女足組織GirlPower在父權主義極重的俄羅斯，有教無類向莫斯科在職女性提供踢球機會，銳意以足球推動性別平權，主帥華迪美亞更盼借這項四年一度盛事，向世界推廣這宏大理念。

　　本報記者近日拜訪其集訓，發現該組織把球員分作資深和初學者兩隊訓練，前者負責出戰各大比賽，曾在俄羅斯盃女子五人賽挑戰多支職業勁旅。華迪美亞慨歎，現今俄羅斯社會總認為女性暴露或牽涉色情才叫美，於是銳意以GirlPower告訴國民，女性一樣可以踢球，展示健康美：「女性不是花瓶，我盼望每個莫斯科女性都有同等機會接觸足球，告訴社會何為人人生而平等。」本報記者 莫斯科直擊
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