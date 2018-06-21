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﻿「阿蘇」一箭定江山　烏俄爭首名出線

2018-06-21 列印
  蘇亞雷斯昨晚世界盃A組賽事一箭定江山，率烏拉圭1:0小勝沙地阿拉伯。烏拉圭二十三分鐘先開紀錄，沙地門將艾奧維斯出迎接右路角球失誤，讓蘇亞雷斯射入空門。「阿蘇」百次為國披甲有士哥，更成為第一位三屆世盃都有入球的烏拉圭國腳。

  沙地力圖反撲，惟二十六和二十九分鐘埋門都無功而還。換邊後，烏拉圭不急於進攻，沙地反擊有心無力。烏拉圭中場安祖斯山齊士六十二分鐘換應卡雲尼左路傳中，遠柱頭錘高出已是最精采一幕。結果，烏拉圭小勝1:0，同組俄羅斯周二3:1大勝埃及，同樣兩戰全勝齊篤定出線，最後一輪對賽爭首名出線。
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