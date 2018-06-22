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﻿法國出線

2018-06-22 列印
  法國昨世界盃C組只打了半場好波，由不足二十歲的新星基利安麥巴比(左)一箭定江山，中立場1:0險勝秘魯。此子成為高盧雄雞史上在世盃和歐洲國家盃最年輕入球者，領軍兩戰全勝提早晉級。同組另一仗，丹麥與澳洲各一言和。
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