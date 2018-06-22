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﻿冰島遇鷹 友誼萬歲

2018-06-22 列印
　　友情無國界之分，尼日利亞門將伊基美因患白血病而無緣世界盃，全隊團結為他而戰；冰島前鋒保特華臣也為了這位前狼隊隊友，聯同隊友一起給他打氣。兩軍今晚世界盃D組於伏爾加格勒球場相遇，勢高呼友誼萬歲。 （now616、618台今晚11:00直播）

　　今屆超雄鷹變得團結一致，除了因為該國足總把出線獎金加碼，還有正跟白血病抗戰的伊基美。這名狼隊門將去年七月確診後退下火線，超霸鷹上下矢志在俄羅斯取得佳績鼓勵戰友。冰島的保特華臣在一六至一七球季曾與伊基美效力狼隊，前者將今仗當成支持好友的比賽。

　　尼日利亞及冰島各有八名及五名國腳，在英超或英冠球會效力，彼此有一定認識。兩隊勢一起為伊基美傳達對抗癌魔的能量，和局可期。
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