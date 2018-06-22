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﻿C朗撐反兩派鬥法

2018-06-22 列印
　　葡萄牙星將C朗拿度世界盃兩仗轟四球，射術迷倒無數球迷，但不可一世的態度亦惹來不少批評，周三葡萄牙1:0小勝摩洛哥一仗，小記於莫斯科盧日尼基現場直擊，發現其粉絲和仇敵各佔半壁江山。有粉絲高舉「只要能入場欣賞C朗獻技，就是無價寶」的標語，反C朗派則舉起「C朗，要不你送我球衣，要不我揭發你的逃稅文件」橫幅嘲諷，雙方在觀眾席大鬥法！

本報記者 莫斯科直擊

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