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﻿南韓難擋人海攻擊

2018-06-23 列印
　　所謂輸人唔輸陣，南韓卻由頭輸到尾。該隊世界盃F組首戰中立場0:1不敵瑞典，前鋒孫興民輸到垂頭喪氣道歉，球迷亦用腳表態，只得約一千五百名球迷親赴俄羅斯入場打氣。該國名宿車範根也看淡後輩出線前景，太極虎今晚於羅斯托夫球場遇上多達數萬球迷入場吶喊的墨西哥，恐怕會被對手的人海戰術氣勢吞噬，寧捧客勝。

（ViuTV99、now616、618台今晚11:00直播）

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