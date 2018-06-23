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﻿前魔盾撐盧卡古

2018-06-23 列印
　　比利時射手盧卡古被批評身形一流、技術九流。身處俄羅斯直擊世界盃的前曼聯守將朗尼莊臣受訪時稱，希望「新魔獸」能在國家隊向陣中星將偷師，練成更強武功貢獻紅魔：「此子身型一流兼把握力不俗，來季絕對是曼聯進攻重心，但仍有可改善的地方。幸而，他有份出戰世盃，在夏薩特和奇雲迪布尼等星將薰陶下，勢激發其小宇宙。」

本報記者 莫斯科直擊

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