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﻿日本2:2逼和塞內加爾

2018-06-25 列印
  世界盃H組次輪賽事，日本左翼乾貴士三十四分鐘破網，七十八分鐘助後備上陣的本田圭佑士哥，抵消塞內加爾球星沙迪奧文尼和莫沙華古的入球，雙方打和2:2。藍武士和對手同樣兩戰得四分，最後一輪分別鬥波蘭和哥倫比亞爭出線。
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